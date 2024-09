Als je rookt moet je veel vaker hoesten, word je veel sneller ziek en ga je veel eerder dood. En dank krijg je van onze overheid ook nog eens extra straf omdat de belasting op tabak verhogen altijd groene vinkjes oplevert in de Excel-werkelijkheid van onze beleidsmakers. De accijns is bijna niet meer op te hoesten en zoals u weet voelen vooral arme rokers dat in de portemonnee. Gelukkig kijken ze bij de BBB niet op een bedrijfslobby'tje meer of minder en wil de partij de meest recente verhoging (die zo substantieel was dat het inflatiecijfer er de hik van kreeg) terugdraaien. Goed plan. Een tevreden roker is geen PIN-automaat voor de staatskas. En het geld gaan we weghalen bij ontwikkelingssamenwerking de NPO de boerensubsidies!