Hee hallo wat stijgt daar zo? Het is de inflatie. Daar leken we even van af te zijn, maar nu is ze toch weer terug. Geen dubbele cijfers, maar toch 3,7%, een cijfer dat we vroeger 'hoge inflatie' zouden noemen. Opvallend: de stijging van 'voedingsmiddelen, dranken en tabak' met maar liefst 5,4%. Nou valt het ons de laatste tijd op dat voedingsmiddelen en dranken helemaal niet zo sterk in prijs stijgen EN DAT KAN KLOPPEN WANT HET IS DE TABAK, STUPID.