"Hee opa vertelt u nog eens over de stijgende inflatie van 2022 en 2023."

"Nou jongen. Toen had je dus een tientje, en opeens was je tientje geen tientje meer waard, maar nog maar acht euro. Nou ja, niet echt acht euro, maar een tientje, maar daar kon je dan alleen nog van kopen wat je eerst met acht euro kon kopen. Je geld was opeens heel veel minder waard."

"En toen?"

"Toen was de stijgende inflatie voorbij."

"En toen?"

"Was alles nog steeds heel erg duur. Want alles wordt wel duurder, maar niet goedkoper. En toen kreeg je ook nog de frisdranktaks".

"De wat?"