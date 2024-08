Het CBS publiceert vandaag een belangrijke nuance bij het vorige bericht over de inflatie, die is gestegen naar 3,7%. Dat komt namelijk niet alleen door het roken, dat pleuris duur is geworden, maar nog veel meer door de huren, die pleuris veel zijn gestegen. Scheelt toch weer. Was er maar een politieke partij die het opneemt voor shag rokende mensen in een huurhuis, en dat die partij dan de meeste zetels bij de verkiezingen had gewonnen, en nu met allemaal plannen zou komen om het leven betaalbaar te houden voor shag rokende mensen in een huurhuis. Nou ja. Je kunt altijd blijven dromen.