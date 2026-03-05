(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Je zal maar een leuke zaterdagavond hebben gehad in het centrum van Rotterdam en rond een uur of 04:00 gewoon naar huis willen, maar dat je dan dus een 19-jarige vrouw bent. Dan loopt je dus het risico om onderweg ineens van achteren vastgegrepen te worden door iemand die je met een mes bedreigt, om je vervolgens net aan te kunnen loswrikken, maar een paar straten verderop gewoon weer door die freak belaagd te worden, een keiharde klap te krijgen en buiten bewustzijn te raken tot gelukkig een buurtbewoner te hulp schiet. Dan kan het ook maar zo zijn dat de man die je mishandelde en probeerde te verkrachten een 22-jarige asielzoeker uit Marokko blijkt te zijn, een land waar het voor hem veilig is (in tegenstelling tot Nederland voor jou), iemand die hier helemaal niet hoeft te zijn maar desondanks gewoon in het azc van Hendrik-Ido-Ambacht woont. Iemand die kennelijk niet had meegekregen dat de nacht was opgeëist, of misschien wel iemand die dat dus helemaal geen moer uitmaakt. Gelukkig kan zo iemand dan linea recta op het vliegtuig terug naar het land van herkomst. TOCH??