achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gast die 19-jarige vrouw ernstig mishandelde en probeerde te verkrachten in Rotterdam blijkt veiligelander

Tja, tja, tja

(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Je zal maar een leuke zaterdagavond hebben gehad in het centrum van Rotterdam en rond een uur of 04:00 gewoon naar huis willen, maar dat je dan dus een 19-jarige vrouw bent. Dan loopt je dus het risico om onderweg ineens van achteren vastgegrepen te worden door iemand die je met een mes bedreigt, om je vervolgens net aan te kunnen loswrikken, maar een paar straten verderop gewoon weer door die freak belaagd te worden, een keiharde klap te krijgen en buiten bewustzijn te raken tot gelukkig een buurtbewoner te hulp schiet. Dan kan het ook maar zo zijn dat de man die je mishandelde en probeerde te verkrachten een 22-jarige asielzoeker uit Marokko blijkt te zijn, een land waar het voor hem veilig is (in tegenstelling tot Nederland voor jou), iemand die hier helemaal niet hoeft te zijn maar desondanks gewoon in het azc van Hendrik-Ido-Ambacht woont. Iemand die kennelijk niet had meegekregen dat de nacht was opgeëist, of misschien wel iemand die dat dus helemaal geen moer uitmaakt. Gelukkig kan zo iemand dan linea recta op het vliegtuig terug naar het land van herkomst. TOCH??

Tags: mishandeling, verkrachter, veiligelanders, rotterdam
@Zorro | 05-03-26 | 10:30 | 266 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ZoekZoek! Uw buurman, collega of neef

Lock him up! [PS. De ontwikkelingen rond Iran volgt u hierrrr]

@Mosterd | 02-03-26 | 11:30 | 69 reacties
Schoonmakers bij deur beklad met rode verf

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.