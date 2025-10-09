Nieuw hoofdstuk in het tamelijk deprimerende verhaal over het seksende stel waarvan na Koningsdag beelden opdoken, en dat vervolgens geen seksend stel bleek, maar een jonge, gedrogeerde vrouw die tussen twee auto's op klaarlichte dag werd verkracht door een 28-jarige Italiaan, die even later door omstanders van haar af werd getrokken en geschopt. "Ze lag erbij als een lappenpop en ze tuurde in de leegte met haar handen in de lucht," aldus een getuige, en veel naargeestiger gaat het niet worden. Sirio S. bekende vandaag in de rechtbank, zij het met een Ruttiaanse twist. "Ik ben schuldig aan verkrachting, maar ik weet er niets meer van. Ik heb nooit seks willen hebben tegen de wil van het meisje, ik vind het redelijk walgelijk." Wel iets meer dan "redelijk walgelijk" jongen, maar goed.

Het slachtoffer zelf was ook aanwezig en sprak uitgebreid: "Zoals iedereen hier weet ben ik aan het einde van de dag bewusteloos gevonden op de openbare weg. Tussen auto's in met een onbekende man en ik herinner me er niets van en het feit dat ik me zelfs het moment dat ik hem tegenkwam niet kan herinneren maakt me gek. Ik heb nachten gehad dat ik wakker werd om de puzzel van die dag op te lossen. Wanneer kwamen we elkaar tegen? Kan het dat ik gedrogeerd ben? Ik geloof tegelijkertijd dat het goed is dat ik niets meer weet (...) Ik wil dat vrouwen en mannen nooit hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt en dat kinderen die vandaag worden opgevoed met het besef dat seksueel geweld een misdaad is."