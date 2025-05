Een tas dragen voor een vrouw: netjes. Haar daarna verkrachten: verschrikkelijk. Vandaar dat de politie u vraagt uit te kijken naar bovenstaande tassendrager, die in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari rond een uur of een met een vrouw aan de praat raakte, mee liep naar haar huis, waar zij naast de voordeur op de grond ging zitten. "Op camerabeelden is te zien dat de man de tas bij de vrouw neerzet en bij haar hurkt. Daarna volgen er seksuele handelingen. Die beelden worden niet getoond, maar de politie maakt eruit op dat de man misbruik maakt van de positie van de vrouw en dat het tegen haar wil is." Bent u of kent u deze man, hierrr politie tippen. Meer foto's na de breek.