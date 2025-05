Okee okee het is dit keer geen IS-strijder die op een vluchtelingenbootje naar Europa kwam, het was gewoon een verkrachter. En daar werd een 21-jarige Nederlandse op vakantie in Griekenland het slachtoffer van, schrijft De T.: "De 20-jarige Syriër zou haar op het strand meermaals tegen haar wil tot geslachtsgemeenschap hebben gedwongen. Hij deed voorkomen dat hij problemen had en de Nederlandse wilde hem daarop helpen. Van haar vriendelijkheid werd bruut misbruik gemaakt." Die arme Syriër zal wel zijn uitgedaagd door die Nederlandse. Haal hem naar Nederland, geef hem een Miele en een outkiering!