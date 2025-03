Slecht nieuws voor iedereen die zich enorm had verheugd op een terroristische aanslag in Nederland. Die gaat niet door! De politie heeft namelijk afgelopen vrijdag een 20-jarige Syriër die in Bagdad Rotterdam woont opgepakt in Isfahan Apeldoorn (misschien was hij daar om naar het EK Atletiek te kijken, red.). "Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het beramen van een terroristische aanslag." Niet bekend is gemaakt wat voor organisatie dat is, misschien is het wel een extreemrechts groepje of een club soevereinen, of wat voor aanslag. "De man kwam in beeld na een buitenlandse tip die de Rotterdamse politie ontving. De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft hem, nadat hij gelokaliseerd was, zonder problemen gearresteerd." Bedankt voor de tip buitenlanders!