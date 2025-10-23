Koningsdag is de dag waarop Nederlanders massaal gaan zuipen ter ere van Wim-Lex en als niet-Nederlander mag je dan op zich best een oranjebittertje meeproeven maar in godsnaam GEDRAAG JE. Wie dat niet deed was Sirio S., een gozer (27) uit Italië die naar Amsterdam kwam om 'het een keertje mee te maken' en met 'het meemaken' bedoelen we dan het verkrachten van een 35-jarige Ierse vrouw aan de Keizersgracht. Het tafereel werd door omstanders gefilmd en uiteindelijk werd de Italiaan - eveneens door omstanders - overmeesterd. Tegen Sirio S. werd eerder deze maand 3 jaar cel geëist en zo dadelijk horen we voor hoelang de weggooier van de rechter weggegooid mag worden. Let's get it over with, dan kunnen we daarna focussen op die andere Italiaanse viespeuk.

UPDATE 13:11 - 'Schuldverkrachting' bewezen verklaard. (Marlou Visser van de T. is erbij).

UPDATE 13:19 - 'Opzetverkrachting' - allemaal ingewikkelde dingen uit de nieuwe verkrachtingswet - dan weer niet bewezen.

UPDATE 13:30 - 18 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk. Met aftrek van voorarrest dus even na koningsdag volgend jaar weer op vrije voeten. Hele uitspraak hier.