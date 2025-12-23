StamCafé voor de Sloopkogel
HUH? HATSEE! HATSIKLATS!
Onze nummer 1 zal hij natuurlijk nooit worden. Onze nummer 1 is Raymond van Barneveld, die we bedanken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en voor wie we altijd een aai over zijn bol in petto hebben. Maar Michael van Gerwen is en blijft onze nummer 2, zoals Roland 'The Tripod' Scholten onze nummer 3 is, en Fast Vinnie onze nummer 4, en Berry van Peer onze nummer 5, en Gian van Veen met stip is binnengekomen op nummer 6, en Wesley Plaisier onze nieuwe nummer 7, en Danny Noppert onze nummer 8, en Kevin Doets onze nummer 9 en toe maar weer Co Stompé toch nog wel onze nummer 10. Maar die Sloopkogel kan verdorie wel een potje kogelen, mits hij niet wordt afgeleid omdat iemand anders een pijltje in de roos van zijn vrouw heeft gemikt. Nu is het ook zo dat ondergetekende & Michael van Gerwen een verbintenis voor het leven hebben, in bloed en inkt, omdat het Eerste Topic Ooit voor deze heerlijke website een topic over Michael van Gerwen was. Derhalve, een hoogst emotionele wedstrijd, zowel voor Mosterd als Michael. Stijlloze voorspelling tegen die flauwe Ierse scheelkijker: 3-1.
UPDATE - Danny Noppert verliest een INSTANT CLASSIC van Justin Hood. We staan, voor de darts
Never forget
ONE YEAR AGO TODAY... 🤯— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024
Michael may miss and Michael may hit...
Michael Smith struck the The Greatest Leg of All Time™️ in the 2022/23 World Championship Final.
Still unbelievable 😳 pic.twitter.com/9ziFhjriDs
Ook niet vergeten
