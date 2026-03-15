De wereld staat in brand en vanavond is eindelijk het moment dat de mensen die echt weten hoe het zit aan het woord komen: De FILMSTERREN. Zeg je celebrities, dan zeg je statements en er is geen beter podium voor je statement dan de 98ste Academy Awards. Bij de Golden Globes maakten de anti-ICE-buttons furore maar met het vertrek van de immigratiepolitie uit Minnesota kunnen die misschien weer even in de ICE-kast. Gelukkig is Donald Trump net op tijd een oorlog begonnen om er alsnog een gegarandeerde deugkermis van te maken. Noem het voorspelbaar en onoprecht, maar de laatste die een oprecht en dapper statement maakte op de Oscaruitreiking was Will Smith en die mepte een comedian vanwege een grapje dus daar zijn we dan in tegenstelling tot Claudia de Breij ook weer geen groot voorstander van. Afijn. Films dus. Daarvan waren er het afgelopen jaar weer een hele hoop. Goede films. Slechte films. Films met Timothée Chalamet en films zonder Timothée Chalamet. Grote kanshebbers zijn Sinners en Hamnet, films die we op zich scharen onder 'goede films', maar wij juichen vanavond voor Sean Penn die meesterlijk was in One Battle After Another. Verder heeft de Academy Eddy Terstalls Land van Johan schandalig links (!) laten liggen en daarom moeten we dan weer een beetje huilen. Een avond vol emoties dus. Voor zover we weten zijn wij niet genomineerd, maar mochten we onverhoopt in de prijzen vallen dan willen we via deze weg vast onze moeder (Lady Di) en onze God (Raymond van Barneveld) bedanken. Ons statement luidt: Internationaal recht bestaat niet en Henk Temming had gelijk. Goedenacht, clipjes en MEGAMIX na de breek.