Nog even over die gore gore gore zedenzaak omtrent Nederlandse mannen die hun partner drogeerden, verkrachtten en dit heimelijk filmden, om de beelden vervolgens online te delen met gelijkgestemden. Die gelijkgestemden blijken helemaal geen leuke, gezellige gelijkgestemden, zoals bijvoorbeeld mensen die vinden dat Noa Lang in de basis moet in het Nederlands elftal, puur omdat het een leuk ventje is, en dat dus soms tegen elkaar zeggen, of elkaar een blik van verstandhouding toewerpen, of mensen die vinden dat The Beatles beter zijn dan de Stones, maar ook best een dissonant met allemaal van die uitgestoken tong-parafernalia in hun gezelschap dulden. Beetje een raar stuk in de T over de materie waaruit wij in ieder geval destilleren dat groepsdruk een grote rol speelde. Het blijkt te gaan om mannen die dus eerst bij een gore gestoorde afgesloten appgroep gaan om hem door het vuistje te halen onder het genot van beelden van een andere vent die zijn bedwelmde vrouw verkracht. Dan blijkt er van die gore gestoorde afgesloten appgroep een nog goordere gestoordere afgeslotenere appgroep te bestaan, maar om daar mee te mogen gluren moet je dus wel eerst ook je eigen vrouw drogeren en verkrachten, dat filmen en het resultaat met de rest delen. "Je móest eigen materiaal plaatsen om in de groep te blijven. Anders werd je er zonder pardon uitgegooid door de moderator," aldus een zedenrechercheur, en god, eruitgegooid worden, dat wil natuurlijk niemand. Het schijnt ook te maken te hebben met dat mensen dan heftige porno kijken, nog heftigere porno gaan kijken, bij zo'n groep gaan, en voor je het weet sta je ineens je eigen bewusteloze vrouw te rampetampen met een webcam aan, althans, dat zegt een of andere psycholoog in diezelfde T.

Over wat voor mannen dit in godsnaam zijn weten we inmiddels ook het een en ander. Het gaat onder andere om een hoogopgeleide knakker van 48 die zich online Omnipotent noemde en ergens in de gemeente Horst aan de Maas woont. Een 'ogenschijnlijk keurige' man met een eigen tuiniersbedrijf en jonge kinderen.