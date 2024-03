Nou, Lenny Kuhr is aan de beurt. Pro-Pallie gajes dreigt ook haar volgende show te versjteren. Kuhr staat dinsdag in Stadskanaal en bij theater Geert Teis zijn 'meerdere vervelende telefoontjes' binnengekomen. Alleen maar omdat... tsja. Omdat Kuhr joods is en omdat haar kinderen en kleinkinderen in Israël wonen. Rob Frank, de man van Kuhr die bij de eerdere verstoring het enige juiste deed door het gajes buiten te werken ("Dat is mijn vrouw en jij gaat er nu godverdomme uit"), zegt dat ze zich niet laten intimideren door het schorem. "Heel triest natuurlijk, maar we blijven ontzettend veel zin hebben in het concert." De politie is op zoek naar de vier terro... activisten die de show in Waalwijk hebben verkracht. Nu zit het politiebureau in Stadskanaal op het Geert Teisplein 1 en het theater op het Geert Teisplein 2 dus dat is fijn voor de aanrijtijden. Hup Rob, hup Lenny, en boe schreeuwlelijkerds.

UPDATE - Theater legt ticketverkoop stil