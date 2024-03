Nou, de pro-Pallies gekkies hebben het weer mooi voor elkaar. Een concert van Lenny Kuhr verstoren alleen maar omdat ze joods is. Dat is dus: pure Jodenhaat. "Ik werd uitgescholden voor terrorist, ze riepen dat ik schuldig was aan genocide en ze noemden ook de namen van mijn kinderen in Israël en van mijn kleinkinderen, die dienstplichtig zijn. Het was een enorme explosie van agressie." De gekkies zijn de zaal uitgewerkt maar daarna 'niet meer gevonden bij het theater'. Nu kijken we nergens meer van op met Hamas-toeterstoeten door de steden, schandalige taferelen bij de opening van een Holocaustmuseum, burgemeesters die niet ingrijpen, Volkskrant-activisten die zich te pas en te onpas voor stationspiano's rollen, terroristenvriendjes die ongestoord de Tweede Kamer kunnen bevuilen met smerige kreten, filmhuizen die geblokkeerd worden omdat er een Israëlische film wordt gedraaid en dies meer, maar als we deze lui, deze gore tendens en deze rabiate antisemieten niet NU keihard gaan aanpakken giert het hier écht helemaal uit de klauwen.