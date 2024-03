Waar je de laatste tijd ook steeds meer over hoort, zijn grondrechten. Zo is er bijvoorbeeld het recht op demonstratie, een belangrijk grondrecht. Dat recht houdt, voor zover wij weten, niet in dat je erdoorheen mag schreeuwen als iemand in de Tweede Kamer aan het woord is. Het houdt ook niet in dat je onaangekondigd op de grond mag gaan zitten in het Tweede Kamergebouw om een leus te roepen, die door veel mensen wordt beschouwd als een oproep tot genocide. Maar hee. Omdat het Tweede Kamergebouw toch een beetje het treinstation is waarvandaan alle politieke wagonnetjes vertrekken, is er nu een demonstratie. Tom Staal is erbij, GSTV-video komt eraan.

UPDATE 15u03: Demonstranten NOG STEEDS NIET WEG

UPDATE 15u06: Nou nou, er worden mensen weggesleept

UPDATE 15u17: Ennnn demo = voorbij

UPDATE 15u29: Bosma gaat aangifte doen