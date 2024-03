Hebben al die activistenclubjes eigenlijk een jaarlijkse meeting waarin ze afspreken wie waar mag demonstreren, zodat iedereen op zijn eigen manier vervelend kan zijn? Dat Extinction Rebellion vlug de snelwegen opeiste en dat die kontzitters voor Palestine daarom genoegen moeten nemen met de stations om reizigers na een lange werkdag te vermoeien met dode Gaza-kindjes waar de arme forenzen helemaal niets aan kunnen doen. Vanavond om 18:00 uur zijn ze weer van de partij. Moest u eerst de hele dag werken in zo'n zielloos kantoor en de retesaaie verhalen van Petra van administratie aanhoren, om vervolgens naar huis te gaan in zo'n smerige en veel te dure burgerrups die waarschijnlijk weer vertraging heeft en dan moet u zich ook nog langs die uitgerangeerde Asha ten Broeke's maneuvreren, die op het eindstation van de nuance iedere vorm van geluk uit de lucht zuigen. Zo'n groepje leuzenschreeuwers dat vraagt om gerechtigheid en menselijkheid, maar voor het gemak even vergeet dat er nog ergens meer dan honderd gijzelaars door Hamas worden vastgehouden. Het is de plek waar redelijkheid sterft, dus doe uzelf een plezier deze avond en vermijdt de bovenstaande nestjes van de nationale Koolmees. Fijne reis!