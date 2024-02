Wat nou ECHT een leuke bezigheid is iedere ochtend, is je helemaal schots en scheef betalen aan een trein die waarschijnlijk nooit komt, zodat je je letterlijk en figuurlijk kan laten afzetten door NS-bussen die je drie uur later op een kilometer van je bestemming dumpen, en als die met graffiti ondergekalkte stinktrein voor de verandering wel een halfuur te laat komt opdagen mag je samen met tachtig anderen in het halletje staan tegen de prijs van een zitplek in ruil voor vergiftiging met odeur de bejaarde, kinderpamper en patatje joppie van afgelopen maandag. Aangezien de NS weer eens een megaverlies heeft geleden gaan ze alles doorberekenen aan de consument (kaartjes 10 procent duurder) waardoor het alleen maar weer aantrekkelijker wordt om met de auto te gaan. Maar geef vooral nog een berg geld uit aan een zwik van die nieuwe hoofdpijntreinen hoor, "wij" (jullie) betalen wel.