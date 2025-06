We weten eigenlijk niet of u van plan was om die kant op te gaan, we hopen zelfs van niet, maar lieve mensen MIJD NIEUWEGEIN. Koste wat het kost. Het is natuurlijk een plaats die sowieso hoog prijkt op de lijst met plekken die je voor je algehele gemoedstoestand beter niet kunt aandoen, maar het was verdorie wel VAN ONS. Was. We zijn het kwijtgeraakt aan een tot voor kort ondergrondse terreurcel: de eikenprocessierups. En dan niet een paar bomen met beestjes, nee, de gemeente spreekt van een EXPLOSIE. Met 400 getelde nesten en straten waar ALLE BOMEN besmet zijn, gaat de gemeente gaat de komende weken full genocidaal geweld op die behaarde bitches. Er wordt zelfs een speciaal lokmiddel voor mannetjesrupsen ingezet om ze te scheiden van vrouwen en kinderen (geen gek idee voor Gaza? red.). Het seizoen duurt nog tot eind juli. Tot die tijd adviseren wij: blijf weg uit Nieuwegein. Daarna eigenlijk ook.