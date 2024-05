Bericht van Veiligheidsregio Utrecht klinkt niet goed. "Meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwgein zijn ingestort. Het is op dit moment onbekend of er personen bij betrokken zijn nadere informatie volgt." We updaten dit topic.

UPDATE 22:22 - Hulpdiensten massaal onderweg

UPDATE 22:24 - Het bezoekuur was al om 20:00 uur afgelopen, melding van de instorting was rond 22:00 uur

UPDATE 22:32 - Aanwezige camerajournalist meldt: "Politie heeft moeite met de vele ramptoeristen."

UPDATE 22:36 - In oktober 2017 verscheen een bericht over de 'risicovloer' van de parkeergarage, omdat die van dezelfde soort zou zijn als de eerder dat jaar ingestorte garage bij Eindhoven Airport, in november 2017 werd de vloer veilig verklaard

UPDATE 22:41 - Weird. Op de locatie van het Sint Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn is op ongeveer hetzelfde moment een brand ontstaan

UPDATE 22:45 - Video, met commentaar van een vrouw wier auto er dus staat, hierboven

UPDATE 23:02 - AD heeft buurtbewoonster gesproken: "Een bewoonster van een appartementencomplex dat uitkijkt op het ziekenhuis, vertelt dat ze zondagavond twee harde knallen hoorde."