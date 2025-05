Goh nou verrassing maar de knettergekke gek Hamzah de Lambal die het elfjarige meisje Sohani doodstak in Nieuwegein blijkt knettergek. Maandag in de rechtbank betuigt hij spijt: "Ik dacht dat ik echt demonen zag, was angstig en bang. Die dreiging voelde ik al die hele week." Het doodsteken van Sohani was volgens Hamzah 'een ongelukje'. Van Hamzah lag al een vuistdik dossier in de kast / op de plank / ergens op een bureau met al z'n ge- en misdragingen. Hij achtervolgde mensen, intimideerde vrouwen, terroriseerde de buurt, schreeuwde de boel bij elkaar, verwaarloosde zijn woning, mishandelde zijn eigen moeder, mishandelde dieren, viel mensen aan in een psychiatrische kliniek en tóch kon hij gewoon doodleuk en blijkbaar met net niet genoeg toezicht in Nieuwegein blijven wonen. En nu is Sohani: dood.