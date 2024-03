Gaat mis in Baltimore, Maryland, waar een containerschip tegen de Francis Scott Key Bridge over de rivier Patapsco is gevaren. Op beelden is te zien dat mogelijk tientallen auto's, die nog op de brug stonden, in het water zijn gevallen. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, met 'many individuals said to be in the water', maar veel is nog vaag en donker en onduidelijk. Later meerrrr.

UPDATE 8.22 uur - "Multiple emergency crews are on the scene, assessing the damage and investigating the cause."

UPDATE 8.38 uur - Het schip in kwestie is het containerschip 'Dali', op weg van Baltimore naar Colombo (Sri Lanka), varend onder de vlag van Singapore

UPDATE 8.45 uur - POV-filmpje van het rijden over de brug hiero. Het is ook wel echt een creepy brug

UPDATE 9.03 uur - 'Zeker zeven personen en meerdere voertuigen' te water

UPDATE 9.41 uur - 'Rescue crews reportedly searching for 7 people after Baltimore bridge collapse'

UPDATE 10.20 uur - CNN heeft het nu over 'ongeveer 20 personen' in het water: "Baltimore is facing a 'mass casualty multi agency incident', with response teams working to rescue around 20 people who may have fallen into the river when the Francis Scott Key Bridge collapsed."