Is WOKE nu echt te ver gegaan? In Amsterdam wordt geen brug vernoemd naar Erik Hazelhoff Roelfzema (wiki) omdat bruggen vernoemen naar oude (dode) witte mannen niet divers genoeg is: "Vernoeming sluit niet aan om zorg te dragen voor meer diversiteit. Daarnaast worden de verdiensten voor Amsterdam niet herkend door de Adviesraad." Een schande natuurlijk, iemand die zoveel heeft betekend voor de Nederlandse film- en musicalwereld verdient gewoon zijn eigen brug in onze hoofdstad. Alsof er niet miljoenen mensen hebben genoten van Rutger Hauer, Jeroen Krabbé, dat geschreeuw in die hangar en niet te vergeten alle flauwe grappen op internet. Als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je gewoon een held. Punt uit. Er zijn bovendien al genoeg straten en bruggen met rare namen in Amsterdam. Laat de gemeenteraad deze gekte een halt toeroepen: draai dit besluit terug nu het nog kan. Die brug komt er. Kom op zeg.