Gansch Noord-Holland in totaalpaniek eerder dit jaar. De A7-brug bij Purmerend moest gerenoveerd worden. Vrachtverkeer mocht er niet meer overheen, versmalde rijstroken, toe- en afritten afgesloten, inrijverboden voor zo'n beetje alle sluiproutes en N-wegen in de polders rondom Purra. GeenStijl dat opriep om maar meteen de hele week vrij te nemen. Zelf de Minister van Asfaltzaken waarschuwde dat het een drama zou worden. Maar sinds vandaag is de A7 weer vrijgegeven voor alle verkeer, en wat blijkt? Zeg het maar, Ivo van Facebookgroep 'Slachtofferhulp A7 Forenzen': "Iedereen dacht toen: dit wordt een hel, want de A7 stond nooit bekend als een goed doorrijdende snelweg." Nu geeft hij eerlijk toe: "Het was eigenlijk rustiger op de weg dan zonder de verbouwing." (NHNieuws) En dat klopt. Het was eigenlijk prima te doen. Af en toe langzaam rijden, binnenstad Purmerend drukdrukdruk wel. Maar over het algemeen viel het reuze mee. Dus hierbij officieel: we betreuren de ontstane ophef. Oorzaak: de verkeersdaling van 27%. Kijk aan, zo simpel is het dus. En wat leren wij daarvan? Met 27% minder minder mensen in Nederland worden we weer een leuk land! En huizen genoeg voor iedereen. ANWB Filekaart voor zometeen in de spits HIERRR. Sterkte.