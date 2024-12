Daar heb je dus de politie voor. Niet alleen om de flitsmachine extra scherp af te stellen op de laatste dag voor de vakantie, ook om tot INZICHTEN te komen. Zoals de uitstekende take: er was sprake van opzet bij de explosie in de nacht van zaterdag op zondag in Purmerend. We hebben tegenwoordig honderden aanslagen per jaar en meestal zijn dat vergissingen, kamikazeduiven, honden die tegen de gaskraan stoten, de bezorger van PostNL die het pakketje met de staven dynamiet te ruw behandelt, verdwaalde raketten uit Gaza, cobra's die de verkeerde afslag hebben genomen, per ongelukjes, enz. Maar deze was: OPZET. Weet u dat ook weer!