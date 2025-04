Verboden vuurwerk was al verboden en niet-verboden vuurwerk is straks ook verboden. De vvd was al om bij het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Diertjes, en nu is NSC ook om. Dus: door problemen met verboden / illegaal vuurwerk komt er een landelijk, algeheel vuurwerkverbod. De Kamermeerderheid betekent dat de jaarlijkse Purge is afgelast en we nu alleen nog maar die 364 andere dagen per jaar hebben om Cobraatjes bij winkels en/of rivalen naar binnen te tyfen. Dan is het nu alleen nog maar de vraag hoe ze het denken te gaan handhaven - daar zijn we in Nederland namelijk heel erg niet goed in.