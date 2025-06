Verschrikkelijk ongeluk met een luchtballon in Brazilië. Boel in de hens. MAND, met 21 passagiers stort brandend ter aarde, voorlopig acht doden & de NOS maakt daar een screenshot van. Mag dat zomaar? In Nederland krijg je al een dikke prent ter waarde van 2 weken boodschappen als je een gekantelde vrachtwagen kiekt. Hoe zit dat bij de NOS eigenlijk? Iemand, met verstand van internet-ethiek?

PS: Wilt u de beelden toch zien? HIERRR.