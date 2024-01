Lekker begin van het nieuwe jaar voor Japan. Na de aardbeving gisteren (geen enorme tsunamiae, wel doden) is er zojuist in Tokio een vliegtuig, met vermoedelijk 400 mensen aan boord, in botsing gekomen met een toestel van de kustwacht. Het lijkt erop dat vlucht JL516 (van Sapporo naar Tokio) gewoon geland is, en daarna tegen het toestel botste en in de fik vloog (zie video hieronder). Livestream hierboven. We houden u op de hoogte.

UPDATE 10u40: Vliegtuig compleet afgefikt, er zijn beelden van passagiers die ontsnappen

UPDATE 10u42: Sky News meldt 300 mensen aan boord passagiersvliegtuig.

UPDATE 10u44: Airline meldt dat alle 367 passagiers (inclusief crew) succesvol geëvacueerd zijn.

UPDATE 10u51: Er zaten zelfs 379 mensen in het vliegtuig, maar die zijn dus allemaal gered.

UPDATE 12u52: Ai. Toch doden gevallen, namelijk de vijf inzittenden van het vliegtuig van de kustwacht.