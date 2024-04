Goedemorgen op deze zondag waarop we weer vroeg zijn opgestaan voor de vrijwel religieuze beleving van de hoogmis van de autosport: de F1 Grand Prix. Waarbij de gewijde bochten van het Japanse Suzuka deze keer de tempel vormen waarin de twintig apostelen van de snelheid hun verhalen vertellen in brullende motoren en rokende banden. En wij luisteren. Niet omdat Max die onbedreigd van pole naar overwinning rijdt zo spannend is om naar te kijken, maar omdat we geloven in de kans op een betere race. Een geloof dat wordt gevoed door kleine verrassingen zoals in Australië twee weken geleden, maar ook door hemelse wonderen zoals Abu Dhabi 2021, Hockenheim 2019 of voor de oudere kostgangers races als Brazilië 2008 of Monaco 1996. Evenementen die voor altijd in ons autosportgeheugen gegrift staan en ons eeuwig doen verlangen naar meer. En daarom schakelen we elke keer weer in als de vijf rode lampen boven het rechte stuk aangeven dat de dienst gaat beginnen. Want hoewel we regelmatig eindigen met de teleurstelling van een saaie processie, worden we soms ondergedompeld in de geneugten van een geloofsbevestigende asfaltstrijd en dat maakt alles weer goed. Dus laat die lichten doven en het heilige duel beginnen. Wij zitten er klaar voor. Amen.

Rode vlag: Albon in zijn geleende chassis en de onder druk staande Ricciardo in de banden.