De wekker stond vroeg, maar het is weer tijd om te kijken hoe twintig auto's rondjes rijden en uiteindelijk Max Verstappen wint. Zeiden we twintig? We bedoelden natuurlijk negentien, want Albon kreeg gisteren voor zijn 28ste verjaardag de auto van Sargeant cadeau nadat hij zijn eigen in de prak had gereden. Vorig jaar bevatte de Grand Prix van Australië mede dankzij een crash van Albon drie rode vlaggen en we kunnen vandaag wel een even enerverende race gebruiken om een beetje wakker te blijven op dit onzedelijke tijdstip. Niet bevorderlijk voor de actie: Max Verstappen start vanaf pole position en heeft daarmee de beste plek om ongestoord naar het Wilhelmus te rijden. Concurrentie komt van Sainz in de Ferrari naast hem en Norris in de McLaren achter hem, nadat Perez drie plaatsen gridstraf kreeg en daardoor vanaf P6 start. Homeboy Piastri vertrekt daarvoor vanaf P6 en zal er alles aan doen om een podium te pakken in zijn thuisrace. Om 5:00 uur is het lights out and away we go en krijgen we een enorme bak spektakel voorgeschoteld of vallen we na tien ronden in slaap. Iemand nog koffie?

UPDATE: Daar is uw actie. Max Verstappen valt uit in de vierde ronde!

UPDATE: Snoeiharde klapper van George Russell (ok, viel uiteindelijk wel mee in de herhaling)

CARLOS SAINZ WINT Leclerc P2, Norris P3 en Piastri P4 in zijn thuisrace

UPDATE: Tsunoda pakt met P8 punten, terwijl Ricciardo buiten de top 10 valt. Ook buiten de punten: Albon in de leenauto.