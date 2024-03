G'day mates en welkom iedereen die net wakker is of nog steeds wakker is bij de kwalificatie voor de Australische Grand Prix op dat semi-stratencircuit waar de muur altijd dichtbij staat. Zonder Logan Sargeant die snoeihard is genaaid door zijn team Williams. Teamgenoot Albon reed zijn auto in de kreukels in de eerste vrije training en omdat Williams geen reservechassis bij zich heeft in deze uithoek van de wereld, krijgt hij nu de racer van Sargeant voor de rest van het weekend, terwijl de Amerikaan vanaf de zijlijn moet toekijken. Binnen Williams speelt Sargeant niet de tweede viool, maar is hij volledig uit de orkestbak gedonderd. Wie zich wel vermaakt down under is Bottas die zich met zijn matje in zijn nek in Australië nog meer thuis lijkt te voelen (zie na Lees verder) dan lokale lacher Ricciardo. Verder onderbreekt Max zijn professionele simrace-carrière weer even voor zijn F1-hobby in een poging de Red Bull net als vorig jaar op pole te plaatsen en uiteraard probeert Ferrari dat weer te voorkomen. We gooien de stream aan, pakken er een extra sterke bak pleur bij en gaan er eens goed voor zitten.

UPDATE: Homeboy Ricciardo gaat dit seizoen nog voor geen meter en sneuvelt al in Q1.

P11 voor Hamilton. Wel knap door naar Q3: Tsunoda.

POLE voor Max Verstappen. Sainz P2 en Perez P3. Tsunoda mag trots zijn op een P8.