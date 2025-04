Kijk je hebt natuurlijk de moeder van Max Verstappen maar over haar is al genoeg gezegd, hoe ze meer talent had dan Christian Horner enzo en dat Max daarom zo'n zware rechtervoet heeft. Nee, dan Jos Verstappen, die altijd maar over het hoofd wordt gezien als mastermind achter de machine Max Verstappen. Jos Verstappen is de Raymond van Barneveld met minder pijltjes. Door Jos Verstappen keken we Formule 1, door Jos Verstappen wilden we een auto met een M of een AMG of een S of een Turbo, door Jos Verstappen gedoogden we Olav Mol. Formule 1 was nog voor de bikkels en de liefhebbers. Hoe we vurig hoopten dat-ie die Arrows op plek 12 zou parkeren maar hoe hij na een paar rondjes weer klavertjes vier aan het zoeken was in de grindbak. Janken. Niet Michael van Gerwen is de belangrijkste Nederlandse darter ooit, dat is Raymond van Barneveld. Niet Max Verstappen is de belangrijkste Nederlandse racer ooit, dat is Jos. Jos is een van de allergrootste Nederlandse sporthelden. En de zoon van Jos, Max, start bij de GP van Bahrein op plekje 7.