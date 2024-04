Ohayō en welkom bij deze vroege kwalificatiesessie in Godzillaland. Het machtig mooie circuit waar Verstappen anderhalf jaar geleden nog zijn tweede wereldtitel won, maar dat nu in het begin van de kalender valt. Dat resulteert in idyllische plaatjes dankzij de kersenbloesem, maar ook reële kans op regen en dat zorgde gisteren al voor nattigheid tijdens de tweede vrije training. Een training waar Logan Sargeant niet aan deelnam, omdat hij in FP1 zijn Williams al in de muur smeet. Niet handig, omdat hij al met het gerepareerde chassis van Albon rijdt en het armoedige Williams pas in Miami een nieuw chassis voor hem klaar heeft. Dergelijke armoede kennen ze bij Red Bull niet, waar Verstappen dit weekend weer hoopt te domineren nadat in Australië alles op zijn kop stond. Carlos Sainz heeft inmiddels de smaak van champagne te pakken en zet nog steeds zijn beste beentje voor om ergens een contract voor volgend jaar te regelen. Wie ook indruk probeert te maken: Yuki Tsunoda die teamgenoot Ricciardo al het hele seizoen aftroeft en zijn landgenoten trots wil maken met een goede puntenfinish. Eerst maar eens kwalificeren om te zien wie de snelste samoerai is op dit Japanse strijdtoneel. Stream aan en gaan!

Q1: Stroll eruit op P16 terwijl teambuddy Alonso een tweede tijd neerzet. Echt, ga eens weg.

Q2: Hoppa, Tsunoda in de top 10. Japan is happy.

Pole position voor dominante Max Verstappen. Perez P2 en Norris op P3.