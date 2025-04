De smeerbek die Mathieu van der Poel probeerde te vermoorden heeft zichzelf aangegeven bij de politie, meldt Het Nieuwsblad. "Hij heeft zichzelf gemeld bij de politiezone Mira, in West-Vlaanderen. Over zijn identiteit is niets bekend. Hij zou wel zijn spijt betuigd hebben." Op internet was al een heksenjacht gaande op de identiteit van de kerel. Aanvankelijk werd gedacht dat de man een Fransman zou zijn, maar omdat hij zich gemeld heeft bij de politie in Vlaanderen is het mogelijk toch een Belg. Belgen en alcohol, het blijft een slechte combinatie. Enfin, het is NU tijd om in te grijpen. Alle wielerfans verplicht met de buscombi naar wedstrijden. Inrichten van uitvakken met hoge hekken & netten. Alcoholverboden. Wielerwedstrijden beginnen 20.00 uur op maandagavond. Omwisselbiljetten op onmogelijke plekken. Gezichtscontroles. Politie erop meppen. Visma-Lease a Bike krijgt een torenhoge boete omdat het hún bidon was. En vooral: COLLECTIEF STRAFFEN. Alle wielerfans de pineut. Eén wielerwedstrijd zonder publiek. Jammer voor de Tour de France!

UPDATE - "Het zou gaan om een 30-jarige man uit Vlaanderen. Hij zou veel spijt hebben van zijn actie: het zou gebeurd zijn in een vlaag van verstandsverbijstering"

UPDATE - De man is bekend. Het is de 28-jarige W.D. uit Waregem. "Uiteindelijk blijkt het te gaan om een 28-jarige man uit het Belgische Waregem, die zondagochtend samen met de Matej Matjes, een Vlaamse supportersclub van de Sloveense renner Matej Mohoric, per bus naar de koers was gekomen."