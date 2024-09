Vakantie voorbij, van A naar B komen in Amsterdam onmogelijk. Amsterdam is echt de ENIGE stad ter wereld waar door water gescheiden stadsdelen niet met elkaar verbonden zijn door een brug of tunnel. Gelukkig komt die brug er ergens een keer in 2294, want tussendoor is Amsterdam nog druk met het bouwen van genderneutrale plees en het niet opruimen van de teringzooi, en dan komt die brug ook nog eens ergens in de buurt van Almere-Poort waar niemand er wat aan heeft. Centrumbrug, Westbrug waar er een miljard mensen op NDSM en in de Houthavens komen te wonen, het is allemaal te veel gevraagd voor de WERELDSTAD. Gelukkig kunnen we dit gezeik over die brug nog 270 jaar aanhoren, en daarvan maken we u natuurlijk met alle liefde deelgenoot.