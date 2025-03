Kijk dit is intersectionalisme waar we wat mee kunnen. Aan de ene kant heb je mensen, die kritisch zijn, die al jaren roepen dat we van Klaus Schwab insecten moeten eten. En aan de andere kant, of dus, nou ja, aan dezelfde kant, heb je Wakker Dier. Dat komt deze week met een heuse brandbrief aan minister Wiersma over de verschrikkelijke omstandigheden waarin insecten worden gehouden door de insectenbusiness (de micro-bio-industrie?). "Per vierkante meter worden ongeveer 40.000 larven gehouden, wat neerkomt op een dichtheid van ongeveer vier larven/cm²." Dat kunnen we niet hebben, die larven moeten lekker kunnen scharrelen natuurlijk en het liefst ook 170 dagen per jaar de wei in. "Ze kunnen pijn ervaren". Ja als wij ze doodmeppen bijvoorbeeld. Wij horen Wakker Dier dan weer niet over het wijdverspreide gebruik van bepaalde figuren om op allerlei plekken in de natuur via slinkse wijze plakkerige webben op te hangen, waar nietsvermoedende muggen en vliegen in vast komen te zitten waarna ze in de meeste gevallen een langzame en gruwelijke dood sterven. Hoe dan ook. "In Nederland slachten we ongeveer 80 miljard insecten per jaar – 132 keer zoveel als alle varkens, kippen en koeien bij elkaar." Stop dit onrecht. Bevrijd de vliegen. Toen niet. Nu niet. Nooit meer insecten!