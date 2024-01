Nieuw jaar, zelfde asielcrisis. Terwijl het toekomstige kabinet aan de krentenwegge zit, stroomt Ter Apel onverminderd vol. Wat ook volstroomt is de inbox van asielstas Eric van der Burg die de ene na de andere brandbrief ontvangt van gemeenten die op hun laatste asielbenen lopen. Die de overlast zat zijn en nu eindelijk echte maatregelen eisen. Gisteren van de burgemeesters van negen Groningse gemeenten en de lokale commissaris van de Koning die stellen dat de ontstane situatie ten koste gaat van "een samenleving waar de rek inmiddels geheel uit is". En vandaag doet het dorpsbestuur van Nieuw-Weerdinge, de Drentse buren van Ter Apel, er een schepje bovenop met een eigen brief waarin ze waarschuwen voor bewoners die dreigen zichzelf te bewapenen als de overlast niet vermindert. "De inwoners hier zijn er klaar mee en zo kwaad, dat er nu ook een tweespalt dreigt tussen inwoners, handhaving, politie en beveiliging." Ter Apel en omgeving is het zat. Nederland is het zat. Het kruitvat staat op ontploffen. Tijd voor echt verandering, anders krijgen we die constante instroom van brandbrieven nooit onder controle.