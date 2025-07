Wat is de Ideale Man? Om die filosofische vraag te beantwoorden, moet je eerst duidelijk maken wat je met 'ideaal' bedoelt. En als je dat eenmaal weet, wat bedoel je dan met 'man'? Geef daar in 2025 maar eens antwoord op. Op de Universiteit Utrecht vinden ze zoiets misschien moeilijk, maar op de Universiteit des Levens, ook wel bekend als de Zwarte Cross, zijn zulke vragen uitstekend te beantwoorden. Tenminste, als er een hoop bier in zit natuurlijk. Of wijn. Want het was gisteren immers Ladies Night.