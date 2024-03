Komend weekend: MEERDERE toeterstoeten voor jodenhaat in Amsterdam-West. Eentje zaterdag vanaf de Bok de Korverweg en eentje zondag van Plein 40-45. O ironie. Mede georganiseerd door de 'Federatie Islamitische Organisaties' en dan weet u het al wel. Dat worden ellendige optochten van antisemitisme, leuzen die oproepen tot het vernietigen van joden, toeteroverlast, intimidatie, vlagvertoon, grote bekjes over je kk-moeder, hinder, negeren van verkeersregels en opgestoken middelvingertjes. Tijdens de Schande van 10 Maart hebben we gezien dat je al oproepend tot het uitroeien van joden op ME-busjes kan springen zonder dat er een haan naar kraait, maar we hebben óók gezien dat zes man politie een persiflerende cabaretier op een huisbezoekje trakteert. We vragen ons nu af: gaat Femke Halsema optreden tegen de toeterstoetjes voor Gaza?