Tering jantje. In de Republiek Amsterdam mag je dus WEL overlevenden van de Holocaust verrot schelden, maar als je een lollige video over burgemeester Femke Halsema maakt, staat er binnen een paar uur zes (zes!) man politie op de stoep. Omdat in de video een luchtdrukpistool te zien was. Voor de duidelijkheid: dat is een artistieke verwijzing naar de affaire waarin de ex-partner van Halsema werd veroordeeld voor het feit dat hij een wapen in de ambtswoning had liggen. Voor de goede orde: toen stonden er niet binnen twee uur zes (zes!) agenten op de stoep. Over chilling effect voor de artistieke vrijheid gesproken zeg. WTF. WTF. WTF. "Schamen jullie je niet een beetje? Voor deze flauwekul?"