Ja weet je soms open je het Holocaustmuseum en is het zo'n vertoning dat Huub Stapel zich schaamt om Nederlander te zijn. Gelukkig nam de nieuwe Secretaris-Generaal van de NAVO het voor haar op. En dat leidt dan weer tot deze video. Noot voor de AD-lezer die door de Oscarwaardige make up op het verkeerde been is gezet: dit is Hans Teeuwen die Femke Halsema nadoet. Kijktip.