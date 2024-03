Zo. En daar was Huub Stapel des Vaderlands Huub Stapel opeens weer. Hij zat gisteren bij die dikke en die lelijke om schijtlollig het nieuws te duiden (hele aflevering daarrr) en dat deed hij dan ook. Maar niet voordat hij de televisiekijkertjes even had toegesproken over Dit Land, Het Conflict en De Demonstratie. Belangrijkste oneliners: "Ik heb me gisteren voor de televisie bij de Holocaustherdenking zo ongelooflijk zitten schamen dat ik Nederlander ben" en "Dat er een soort holocaustomkering komt, daar ben ik misschien nog wel het meest kwaad over, dat mensen zeggen dat Israël nu hetzelfde doet in Gaza als wat de Duitsers met de Joden hebben gedaan. Daar is natuurlijk geen sprake van." En dat, in een vlammend uitgesproken (moet u echt even kijken) betoog met ook de nodige nuance. Maar het punt is juist: deze twee statements behoeven geen enkele nuance. En die gaf Huub dan ook niet. Hub Huup.