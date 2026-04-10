Nieuws over de 24-jarige Syriër Najem al K., die naar dit mooie land vluchtte voor oorlog en geweld. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van twee vrouwen, alsook voor stalking en dwang. De relaties met de vrouwen begonnen hartstikke lief maar hij veranderde al snel in een manipulatieve etter. De vrouwen maakten het uit maar dat strookte niet zo met zijn toekomst- en wereldbeeld. Hij dwong af dat de vrouwen hem opzochten in de AZC's waar hij verbleef in Wassenaar en Leersum, hij dreigde bij een van de vrouwen 'foto's zonder hoofddoek naar haar familie te sturen'. Na de verkrachting zei hij: 'Luister, ik heb jouw maagdheid genomen en misschien heb ik mijn kind in jou zitten. Mijn kind en jij gaan nergens heen en jij gaat bij mij blijven'. Bij de andere vrouw dreigde hij met het rondsturen van een geknutselde naaktfoto. Volgens de rechter was het doel van de verkrachtingen het afdwingen van een huwelijk, want zo werkt dat dus. De OvJ eiste 8 jaar cel, maar dat worden er slechts 5 plus het betalen van schadevergoedingen wegens zijn borderlinestoornis en een verstandelijke beperking. Gelukkig is het na die 5 jaar oprotten geblazen. Of nee. De asielprocedure is gedurende de straf bevroren. 'Pas tegen het einde van zijn gevangenisstraf wordt bekeken of hij in Nederland mag blijven en of het toezicht kan worden uitgevoerd.' Gaat. Lekker.

