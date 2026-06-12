Het ging corona een hoop over Hugo de Jonge, en dat die niks kon. Dat klopt ook. Hugo de Jonge deed tijdens corona alles, maar Hugo de Jonge kon niks. Hij kan nog steeds niks, trouwens. Maar! Hugo de Jonge was niet de eindbaas van de Nederlandse coronabestrijding. Als er al een eindbaas was (het zag er in de cockpit namelijk verdomd leeg uit), dan was dat de premier. En tat zou het toch fijn zijn geweest als we een premier hadden gehad die het een paar weken had aangekeken en dan had gezegd: EN NOU IS HET KLAAR HUGO DE JONGE MET DIE HUGO DE JONGE SHOW. LAAT DIE WETENSCHAPPERS GEWOON WEER LEKKER WETENSCHAPPEN, LAAT ONS ALS POLITIEK DE POLITIEKE BESLISSINGEN NEMEN EN LATEN WE EERLIJK MET HET VOLK, DAT WIJ (DEELS) OPSLUITEN, COMMUNICEREN OVER DE ONZEKERHEDEN WAAROP DIE BESLISSINGEN GEBASEERD ZIJN. Maar ja. Wij hadden niet zo'n premier. Wij hadden Mark Rutte. Die zometeen straks gaat vertellen hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Livestream zometeen om 14:00 uur sharp (maar dan als het goed is ook een huishoudelijke stijlloze mededeling alhier) na de breek.