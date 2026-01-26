achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Alle moeilijke concrete vragen van Humberto Tan aan Mark Rutte en de bedenker van Mark Rutte

Mark Rutte blijkt dus gewoon een verzinsel

Tags: humberto tan, mark rutte, tjardus van citters
@Ronaldo | 26-01-26 | 14:00 | 106 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Liefst 277.000 kijkers voor RTL Tonight

Even een avondje RTL Tonight met 276.999 anderen hoor!

@Mosterd | 11-09-25 | 11:01 | 122 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.