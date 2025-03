Gisteren zagen we het hele kaartenhuis der wereldorde zoals we het tot dan toe kenden genadeloos in elkaar donderen. President Zelensky ging naar Washington D.C. voor het ondertekenen van een op zich gunstige mineralendeal, maar moest eerst even op zijn tong bijten terwijl JD Vance en president Trump een klonterige brei van halve waarheden en hele beledigingen over de strijd tegen de Russen ophoestten. Dat was voor Zelensky, toch een echte patriot, een brug te ver. Daar kunnen we met z'n allen heel veel meningen over hebben, maar onthoud dat geen enkele wereldleider dichterbij het front heeft gestaan dan Volodymyr. Trump ziet een kaartspel en dat is misschien zijn goed recht, maar Zelensky leeft deze oorlog. Nu elke wereldleider zijn plasje over de geopolitieke treinramp van gisteren heeft gedaan, waren de ogen gericht op 'vriend' van Zelensky en NAVO-baas MARK RUTTE. Die geeft een startschot aan operatie Make Trump Onze Vriend Again. Oekraïne moet volgens Rutte de banden met de VS herstellen. Daarbij doet Rutte ook even voor waar Rutte tot nu toe goed in is gebleken; het schaamteloos oppijpen van Trump. "Wat ik Zelensky heb verteld, is dat we respect moeten hebben voor wat Trump tot nu toe heeft gedaan."

Zelensky jongen, voor volk en vaderland, kus toch maar de ring van de keizer.

Succes ermee, groetjes Mark.