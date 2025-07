Overnachten met tent of camper? Alleen op de camping

Tussen zonsondergang en zonsopgang is wildkamperen in heel Den Haag verboden. U mag dan niet kamperen of slapen op openbare plekken. Bijvoorbeeld op parkeerterreinen, langs de weg, op het strand of in parken en natuurgebieden. Handhavers en boswachters van de gemeente controleren hierop.

Overnacht u toch op een openbare plek? Dan kunt een boete van € 160. Op het strand en in beschermde natuurgebieden gelden extra regels. (BRON: Gemeente Den Haag)