Officieel & definitief! Donald Trump, de grootste en belangrijkste van allemaal, komt naar de Mark Rutte Borrel in Den Haag. Dat had de president van de VS eerder al laten doorschemeren, maar nadat Amerika met die gruwelijke B2's een onaangekondigd bezoekje aan Iran bracht kwam daar weer twijfel over. Het Witte Huis heeft zojuist echter bevestigd dat Trump wél KOMT (in Den Haag). Z'n Beast is er al. Schiphol Livespotting met regeringsvliegtuigen hiero & na de klik. De Air Force One wordt pas dinsdag verwacht - de spotters staan klaar. We zwaaien!

Update - Ondertussen LIVE steenkolen-persco van Mark Rutte