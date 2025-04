Je kent het wel: je gaat een feestje geven en je wil dan op tijd beginnen met de voorbereidingen. Een week of wat van tevoren haal je vast de snacks, drank, taart, het wegwerpservies en eventueel ballonnen in huis, en klaar is Kees. Zo moet ook de gemeente Den Haag gedacht hebben toen de datum geprikt was en de uitnodigingen verstuurd waren voor het NAVO-feest dat in juni zal plaatsvinden. Want vandaag al, vanmorgen om precies te zijn, nog twee en een halve maand te gaan tot het feest, werd de Johan de Wittlaan in de Hofstad gedeeltelijk afgesloten als onderdeel van de voorbereidingen (moet iets op gebouwd worden). En dat is natuurlijk best vroeg. Maar de gemeente wil vast niet die verschrikkelijke stress ervaren van dat last-minute-moment waarop je vrouw op de dag van het feest ineens zegt "had je geen paturain gehaald?" en je toch weer gehaast en gestrest naar de supermarkt moet, omdat je inderdaad was vergeten paturain te halen (je stond nog voor het schap in de winkel!)... De gemeente wil geen stress en gooit de weg vanaf volgende week zelfs volledig dicht voor vier maanden(!). Chapeau hoor Den Haag, een goede voorbereiding is het halve werk! En toch ga je dan denken: kon het niet gewoon op de A12? Heb je meteen wat extra gasten voor als Trump niet komt. Ondertussen werd gisteren in Friesland nog door 150 mensen gedemonstreerd tegen een heel ander NAVO-feest, maar dat is de hele wereld behalve Omrop Fryslân ontgaan.