Gisteren was een goede dag om Jan Paternotte te zijn, want er kwamen weer bizarre beelden uit Washington tot ons waar vervolgens over kon worden getwitterd. Zonder Jan Paternotte is het eigenlijk onmogelijk om geopolitiek te doorgronden. Jan Paternotte is de Aad de Mos van het wereldtoneel, en doet als nevenfunctie ook nog iets met volksvertegenwoordiging. Die Oekraïners hebben het misschien getroffen met Volodymyr Zelensky, maar het is in de verste verte geen Jan Paternotte. Dank Jan, voor je ijver, je inzicht. Wat een geweldenaar ben je toch.

Hoe dan ook: de spektakel-president zorgde weer eens voor spektakel gisteren, tijdens een vroeg afgebroken theesessie met Zelensky waar de straathonden geen brood van lusten. Een confrontatie die zelfs bij de doorwinterde cynici in het realpolitieke kamp de vraag oproept: is er een scenario denkbaar waarin Trump en Vance zo tegen Poetin zouden praten, en wat zegt dit over hun kijk op mensen en macht?

(Helder overzicht reacties wereldleiders op de tijdlijn van Volodymyr)

Update Volledige theesessie (50 minuten) onderaan topic